Минобороны: ВС России круглосуточно готовы к ударам по центрам принятия решений в Киеве
- РИА Новости
«Как мы предупреждали, российские вооружённые силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве», — сообщило ведомство.
26 апреля в Минобороны России предупредили, что прямое провоцирование Лондоном киевского режима на нанесение ударов по объектам на российской территории приведёт к «пропорциональному ответу».
Западные советники в украинских центрах принятия решений не станут проблемой при ответных действиях.