Минобороны: ВС России круглосуточно готовы к ударам по центрам принятия решений в Киеве

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Российская армия находится в круглосуточной готовности к нанесению высокоточных ударов по центрам принятия решений в Киеве, которые принимаются с подачи западных советников, напомнили в Министерстве обороны России.
Минобороны: ВС России круглосуточно готовы к ударам по центрам принятия решений в Киеве
  • РИА Новости

«Как мы предупреждали, российские вооружённые силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве», — сообщило ведомство.

26 апреля в Минобороны России предупредили, что прямое провоцирование Лондоном киевского режима на нанесение ударов по объектам на российской территории приведёт к «пропорциональному ответу».

Западные советники в украинских центрах принятия решений не станут проблемой при ответных действиях.

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