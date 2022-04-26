Лавров назвал театральным жестом предложение Киева провести встречу «у стен «Азовстали»

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Глава российского МИД Сергей Лавров назвал театральным жестом предложение Киева провести встречу «у стен «Азовстали».
Лавров назвал театральным жестом предложение Киева провести встречу «у стен «Азовстали»
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Театральный жест. Украинцы любят всё инсценировать. Видимо, хотели ещё одну какую-то душераздирающую сцену поставить», — сказал министр, комментируя предложение о встрече «у стен «Азовстали». Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Лавров рассказал, что в ходе российско-украинских переговоров обсуждается внеблоковый статус Украины.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее отметила, что украинские переговорщики пытаются затянуть переговорный процесс, отказываясь проявлять конструктивный подход по приоритетным вопросам.

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