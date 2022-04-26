РИА Новости: организаторы теракта в Тирасполе могли приехать с Украины

Источник в правительственных кругах непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщил, что организаторы теракта у Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе прибыли с Украины.

Об этом пишет РИА Новости.

«Террористический акт осуществили три пока не установленных лица, которые вне пунктов пропуска — по полю — в 17:15 заехали с территории Украины в районе населённого пункта Нововладимировка в 8 км к северу от Тирасполя», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что тем же маршрутом они выехали на территорию Украины.

25 апреля серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.

В МВД Приднестровья также заявили о подрыве в посёлке Маяк двух антенн регионального радиоцентра.