РИА Новости: организаторы теракта в Тирасполе могли приехать с Украины
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Об этом пишет РИА Новости.
«Террористический акт осуществили три пока не установленных лица, которые вне пунктов пропуска — по полю — в 17:15 заехали с территории Украины в районе населённого пункта Нововладимировка в 8 км к северу от Тирасполя», — рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что тем же маршрутом они выехали на территорию Украины.
25 апреля серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.
В МВД Приднестровья также заявили о подрыве в посёлке Маяк двух антенн регионального радиоцентра.