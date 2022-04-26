Глава МИД ДНР: никто не вышел по гуманитарному коридору с «Азовстали»

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Глава МИД Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова в эфире Первого канала заявила, что к данному моменту никто так и не вышел по гуманитарному коридору с «Азовстали».
Глава МИД ДНР: никто не вышел по гуманитарному коридору с «Азовстали»
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«На данный момент никто не воспользовался гуманитарным коридором», — цитирует её ТАСС.

По словам Никоноровой, если там действительно остались мирные жители, то батальоны националистов продолжают использовать их в качестве живого щита.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские власти 25 апреля снова сорвали эвакуацию с комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

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