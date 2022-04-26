Глава МИД ДНР: никто не вышел по гуманитарному коридору с «Азовстали»
- РИА Новости
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«На данный момент никто не воспользовался гуманитарным коридором», — цитирует её ТАСС.
По словам Никоноровой, если там действительно остались мирные жители, то батальоны националистов продолжают использовать их в качестве живого щита.
Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские власти 25 апреля снова сорвали эвакуацию с комбината «Азовсталь» в Мариуполе.