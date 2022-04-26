ВС России уничтожили две ракеты «Точка-У» в воздухе над Запорожской и Харьковской областями
- РИА Новости
«Зенитным ракетным комплексом «Бук-М1» в воздухе над населёнными пунктами Токмак Запорожской области и Сватово Харьковской области сбиты две украинские ракеты «Точка-У», — сказал он.
Представитель Минобороны России также добавил, что российскими средствами противовоздушной обороны были сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Новый Мир, Очеретино Мирное, Донецк, Новолюбовка, Балаклея, Казачья Лопань.
Ранее Конашенков заявил, что в районе населённого пункта Червонное российскими войсками было уничтожено три украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения.