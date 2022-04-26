ВС России уничтожили две ракеты «Точка-У» в воздухе над Запорожской и Харьковской областями

Короткая ссылка
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские военные сбили в воздухе над населёнными пунктами Токмак Запорожской области и Сватово Харьковской области две украинские ракеты «Точка-У».
ВС России уничтожили две ракеты «Точка-У» в воздухе над Запорожской и Харьковской областями
  • РИА Новости

«Зенитным ракетным комплексом «Бук-М1» в воздухе над населёнными пунктами Токмак Запорожской области и Сватово Харьковской области сбиты две украинские ракеты «Точка-У», — сказал он.

Представитель Минобороны России также добавил, что российскими средствами противовоздушной обороны были сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Новый Мир, Очеретино Мирное, Донецк, Новолюбовка, Балаклея, Казачья Лопань. 

Ранее Конашенков заявил, что в районе населённого пункта Червонное российскими войсками было уничтожено три украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить