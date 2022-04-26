В результате обстрела Петровского района Донецка украинскими военными погибла женщина

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате утреннего обстрела украинскими войсками Петровского района города погибла женщина.

Как сообщает РИА Новости, об этом Кулемзин написал в своём Telegram-канале.

«В результате утреннего обстрела украинскими карателями Петровского района по ул. Героев Миуса, 8, погибла мирная жительница — женщина 1956 года рождения», — отметил он.

Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщило, что украинские военные обстреляли Донецк.