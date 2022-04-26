В ДНР заявили об обстреле Донецка украинскими военными

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщило, что украинские военные обстреляли Донецк.

«07:05 — населённый пункт Новомихайловка — Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибра 122 мм», — говорится в Telegram-канале представительства.

Уточняется, что также Донецк обстреляли из населённого пункта Водяное, украинские военные выпустили с данного направления шесть мин калибра 120 мм.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что украинские националисты сорвали эвакуацию мирного населения из Мариуполя, открыв миномётный огонь по месту сбора граждан.

Жители Мариуполя рассказали корреспонденту RT Роману Косареву, что думают о происходящем в городе.