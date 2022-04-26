При обстреле ВСУ один мирный житель погиб, трое получили ранения в ЛНР

Украинская армия четыре раза открывала огонь по территории Луганской Народной Республики за минувшие сутки, трое мирных жителей получили ранения, один скончался.

По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня, под огнём ВСУ оказались населённые пункты Донецкий, Золотое-5 и Калиново.

«В н. п. Калиново погибла женщина 1985 г. р., три мирных жителя получили ранения», — говорится в сообщении.

Глава Чечни Рамзан Кадыров со ссылкой на советника главы Чечни Апты Алаудинова ранее заявил о полном освобождении города Рубежное в ЛНР.

По его словам, подразделения армии России и ЛНР зачищают подвальные и жилые помещения в городе.