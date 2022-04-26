TV3: балтийские страны в два раза увеличили в марте поставки электроэнергии из России

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Страны Балтии увеличили объём поставок электроэнергии из России в марте в два раза в сравнении с январскими показателями, сообщает TV3.

Как сообщает РИА Новости, объём закупок возрос почти до 600 тыс. мегаватт-часов несмотря на введение Литвой, Латвией и Эстонией ограничения на импорт российской электроэнергии.

«Чтобы уйти от зависимости от российской электроэнергии, в Эстонии собираются построить малый модульный реактор. Латвия к проекту пока не присоединилась, но изучает возможности», — приводит агентство сообщение телеканала.

По словам главы Минэкономики Латвии Яниса Витенбергс заявила, до реализации проекта ещё очень далеко.

В Словакии ранее сообщили о готовности оплатить российский газ в мае в евро.

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