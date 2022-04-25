Минобороны России: боевики теробороны заминировали дороги в Николаевской области
- AFP
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«В Николаевской области с целью запугивания мирного населения, предпринимающего самостоятельные попытки эвакуироваться в Россию на личных автомобилях и пешком, боевики территориальной обороны заминировали просёлочные дороги и обочины», — сказал Мизинцев на брифинге.
По его словам, дороги заминированы у населённых пунктов Капустино, Суворовка и Антоновка.
Ранее российские сапёры рассказали, что Вооружённые силы Украины при отступлении оставляют за собой заминированные земли, здания, транспорт и даже коробки конфет.