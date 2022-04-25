ВС России уничтожили шесть подстанций, через которые Запад передавал вооружения Украине
- РИА Новости
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«Высокоточным оружием большой дальности уничтожены шесть тяговых подстанций в районах железнодорожных станций Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень», — заявил он.
Конашенков подчеркнул, что через эти пункты осуществлялась поставка иностранного вооружения и украинской военной техники в Донбассе.
Ранее сообщалось, что российские ПВО за прошедшие сутки сбили 13 украинских беспилотников, одну ракету комплекса «Точка-У» и 18 снарядов реактивных систем залпового огня.