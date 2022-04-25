ВС России уничтожили шесть подстанций, через которые Запад передавал вооружения Украине

Вооружённые силы России высокоточным оружием уничтожили шесть подстанций на Украине, которые использовались для передачи украинским военным западного вооружения. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

РИА Новости

© Виталий Белоусов