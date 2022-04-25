ВС России уничтожили шесть подстанций, через которые Запад передавал вооружения Украине

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Вооружённые силы России высокоточным оружием уничтожили шесть подстанций на Украине, которые использовались для передачи украинским военным западного вооружения. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
ВС России уничтожили шесть подстанций, через которые Запад передавал вооружения Украине
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

«Высокоточным оружием большой дальности уничтожены шесть тяговых подстанций в районах железнодорожных станций Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень», — заявил он.

Конашенков подчеркнул, что через эти пункты осуществлялась поставка иностранного вооружения и украинской военной техники в Донбассе.

Ранее сообщалось, что российские ПВО за прошедшие сутки сбили 13 украинских беспилотников, одну ракету комплекса «Точка-У» и 18 снарядов реактивных систем залпового огня.

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