ВС России сбили 13 украинских беспилотников, одну ракету «Точка-У» и 18 снарядов РСЗО

Российские ПВО за прошедшие сутки сбили 13 украинских беспилотников, одну ракету комплекса «Точка-У» и 18 снарядов реактивных систем залпового огня.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Уточняется, что беспилотники были сбиты в районах населённых пунктов Межурино, Балаклея, Бородоярское, Невское Харьковской области, а также Высокое и Чернобаевка Херсонской области.

«Кроме того, зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в воздухе над Чернобаевкой сбиты украинская ракета «Точка-У» и 18 снарядов реактивной системы залпового огня», — сообщил Конашенков.

Ранее Минобороны России опубликовало видео работы расчётов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в ходе спецоперации.

24 апреля в оборонном ведомстве заявили, что российские подразделения с начала спецоперации на Украине уничтожили 551 украинский беспилотник, 2496 танков и бронемашин ВСУ, а также 282 установки РСЗО.