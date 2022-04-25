ВС России сбили 13 украинских беспилотников, одну ракету «Точка-У» и 18 снарядов РСЗО

Короткая ссылка
Российские ПВО за прошедшие сутки сбили 13 украинских беспилотников, одну ракету комплекса «Точка-У» и 18 снарядов реактивных систем залпового огня.
ВС России сбили 13 украинских беспилотников, одну ракету «Точка-У» и 18 снарядов РСЗО
  • РИА Новости

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Уточняется, что беспилотники были сбиты в районах населённых пунктов Межурино, Балаклея, Бородоярское, Невское Харьковской области, а также Высокое и Чернобаевка Херсонской области.

«Кроме того, зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в воздухе над Чернобаевкой сбиты украинская ракета «Точка-У» и 18 снарядов реактивной системы залпового огня», — сообщил Конашенков.

Ранее Минобороны России опубликовало видео работы расчётов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в ходе спецоперации.

24 апреля в оборонном ведомстве заявили, что российские подразделения с начала спецоперации на Украине уничтожили 551 украинский беспилотник, 2496 танков и бронемашин ВСУ, а также 282 установки РСЗО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить