С начала спецоперации на Украине ВС России уничтожили 551 беспилотник ВСУ

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Российские подразделения с начала спецоперации на Украине уничтожили 551 украинский беспилотник, 2496 танков и бронемашин ВСУ, а также 282 установки РСЗО, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
С начала спецоперации на Украине ВС России уничтожили 551 беспилотник ВСУ
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«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолёт, 110 вертолётов, 551 беспилотный летательный аппарат, 264 зенитных ракетных комплекса, 2496 танков и других боевых бронированных машин», — сказал он.

Кроме того, российские военные уничтожили 282 установки РСЗО, 1093 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 2343 единицы специальной военной автомобильной техники.

19 апреля российское Минобороны сообщило об уничтожении двух складов с частями ракет «Точка-У» на Украине.

Ранее в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили о ранении мирного жителя при обстреле со стороны ВСУ.

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