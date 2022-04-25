Жители Мариуполя рассказали, как украинские военные заперли людей в бомбоубежище

Жители Мариуполя рассказали в беседе с RT, что украинские военные в конце февраля заперли людей в бомбоубежище и не выпускали несколько дней, несмотря на обещание.

«25—26 февраля, вот эти числа ещё были. Сказали, что идите все в бомбоубежище. По телевизору объявили, чтобы взяли запас лекарств, покушать, водичку, и мы пошли», — рассказала местная жительница.

Позже жители обнаружили, что дверь в подвал, где они находились, была заперта снаружи на замок.

«А почему нас закрыли?» — «Потому что опасно», — рассказала жительница.

По её словам, украинская сторона обещала выпустить жителей, когда «перестанут стрелять», но так этого и не сделала.

Также она рассказала, что впоследствии двое мужчин, находившиеся в соседнем доме, «сбили решётку».

«Сбили её, вылезли и сбили замок. И тогда мы хоть на воздух вышли. Заперли как заложников», — сообщила женщина.

Другая жительница добавила, что они были без воды и еды.

«Вы понимаете как это страшно? Только технической водой пользовались», — сказала она.

Ранее СК России сообщил, что заместителя командира роты огневой поддержки по воспитательной работе одной из украинских воинских частей задержали в связи с убийством и сексуальным насилием в отношении мирных граждан Мариуполя.