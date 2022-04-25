Жители Мариуполя рассказали, как украинские военные заперли людей в бомбоубежище
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- © Maksim Konstantinov
«25—26 февраля, вот эти числа ещё были. Сказали, что идите все в бомбоубежище. По телевизору объявили, чтобы взяли запас лекарств, покушать, водичку, и мы пошли», — рассказала местная жительница.
Позже жители обнаружили, что дверь в подвал, где они находились, была заперта снаружи на замок.
«А почему нас закрыли?» — «Потому что опасно», — рассказала жительница.
По её словам, украинская сторона обещала выпустить жителей, когда «перестанут стрелять», но так этого и не сделала.
Также она рассказала, что впоследствии двое мужчин, находившиеся в соседнем доме, «сбили решётку».
«Сбили её, вылезли и сбили замок. И тогда мы хоть на воздух вышли. Заперли как заложников», — сообщила женщина.
Другая жительница добавила, что они были без воды и еды.
«Вы понимаете как это страшно? Только технической водой пользовались», — сказала она.
Ранее СК России сообщил, что заместителя командира роты огневой поддержки по воспитательной работе одной из украинских воинских частей задержали в связи с убийством и сексуальным насилием в отношении мирных граждан Мариуполя.