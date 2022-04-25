Украинского военного задержали за убийство и насилие над жителями Мариуполя

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Заместителя командира роты огневой поддержки по воспитательной работе одной из украинских воинских частей задержали в связи с убийством и сексуальным насилием в отношении мирных граждан.
Украинского военного задержали за убийство и насилие над жителями Мариуполя
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении Следственного комитета в Telegram-канале.

Уточняется, что дело по статье о жестоком обращении с гражданским населением возбуждено против замкомандира роты огневой поддержки по воспитательной работе войсковой части А-2777 36-й бригады морской пехоты ВСУ старшего лейтенанта Сергея Батынского.

По предварительным данным, в начале апреля в Мариуполе военные вышеуказанной бригады задержали двух мирных граждан, которые проезжали мимо блокпоста на велосипеде.

«Гражданские лица представились мужем и женой. Несмотря на наличие у них украинских паспортов, в которых стояла отметка о прописке в Мариуполе, было принято решение поместить их в подвальное помещение», — заявили в СК.

В сообщении говорится, что Батынский употребил спиртные напитки, вывел женщину и, угрожая убийством, совершил против неё насильственные действия сексуального характера. 

«Когда удерживаемый в подвальном помещении мужчина попытался их пресечь, Батынский застрелил его», — добавили в Следственном комитете.

В сообщении говорится, что Батынский сознался в содеянном во время предварительного следствия. Также установлены и допрошены украинские военные, которые подтвердили указанные факты.

Как ранее заявили в СК, следователи расследуют факт обстрела украинскими военными гуманитарного коридора в Мариуполе.

Жители Мариуполя рассказали корреспонденту RT Роману Косареву, что думают о происходящем в городе.

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