В СК сообщили о расследовании факта обстрела украинскими военными гумкоридора в Мариуполе

Следственный комитет (СК) России расследует факт обстрела украинскими военными гуманитарного коридора в Мариуполе.

Ранее в Народной милиции ДНР заявили, что украинские националисты сорвали эвакуацию мирного населения из Мариуполя, открыв миномётный огонь по месту сбора граждан.

«СК России обеспечит фиксацию следов этого преступления и в рамках уголовного дела примет меры к установлению лиц, причастных к обстрелу, для их привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении в Telegram.

Жители Мариуполя рассказали корреспонденту RT Роману Косареву, что думают о происходящем в городе.

По их словам, в жилом районе, расположенном по соседству с металлургическим комбинатом «Азовсталь», стало спокойно.