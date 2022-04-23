В СК сообщили о расследовании факта обстрела украинскими военными гумкоридора в Мариуполе

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Следственный комитет (СК) России расследует факт обстрела украинскими военными гуманитарного коридора в Мариуполе.
В СК сообщили о расследовании факта обстрела украинскими военными гумкоридора в Мариуполе
  • AP

Ранее в Народной милиции ДНР заявили, что украинские националисты сорвали эвакуацию мирного населения из Мариуполя, открыв миномётный огонь по месту сбора граждан.

«СК России обеспечит фиксацию следов этого преступления и в рамках уголовного дела примет меры к установлению лиц, причастных к обстрелу, для их привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении в Telegram.

Жители Мариуполя рассказали корреспонденту RT Роману Косареву, что думают о происходящем в городе.

По их словам, в жилом районе, расположенном по соседству с металлургическим комбинатом «Азовсталь», стало спокойно.

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