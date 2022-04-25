В Харьковской области обнаружили документ о подготовке нападения ВСУ на Донбасс

В освобождённом селе Бугаевка Харьковской области российские военные нашли документ ВСУ от 17 февраля, в котором говорится о подготовке нападения на Донбасс.

Уточняется, что документ обнаружили в брошенной националистами самоходной артиллерийской установке.

Также в Бугаевке российские военные обнаружили дом члена «Правого сектора»*, националиста Равчака, сбежавшего из него в начале спецоперации.

Он оставил в доме большинство своих вещей, в том числе нацистскую символику, знаки отличия и пропагандистскую литературу НАТО.

Ранее офицер СБУ, экс-куратор «Правого сектора»* раскрыл российским силовым ведомствам имена и данные участников 12-го запасного батальона Добровольческого украинского корпуса экстремистской организации.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).