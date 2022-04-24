Следственный комитет изучит информацию о подготовке СБУ провокации в Лисичанске

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Следственный комитет России запросит у Министерства обороны информацию о готовящейся провокации в Лисичанске Луганской Народной Республики.

Как отметили в ведомстве, ранее Минобороны сообщило, что СБУ готовит распространение в западных СМИ информации о якобы «бесчинствах русских» в Лисичанске.

«Для этого, как отмечается в оборонном ведомстве, прибыли те же представители украинских и западных СМИ, которые ранее осуществляли постановочные фото- и видеосъёмки в Буче», — сообщил СК.

Следователи изучат эту информацию и установят лиц, причастных к организации провокаций.

Начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев ранее сообщил, что украинские и британские спецслужбы готовят провокацию в Лисичанске.

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