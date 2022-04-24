Следственный комитет изучит информацию о подготовке СБУ провокации в Лисичанске
Как отметили в ведомстве, ранее Минобороны сообщило, что СБУ готовит распространение в западных СМИ информации о якобы «бесчинствах русских» в Лисичанске.
«Для этого, как отмечается в оборонном ведомстве, прибыли те же представители украинских и западных СМИ, которые ранее осуществляли постановочные фото- и видеосъёмки в Буче», — сообщил СК.
Следователи изучат эту информацию и установят лиц, причастных к организации провокаций.
Начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев ранее сообщил, что украинские и британские спецслужбы готовят провокацию в Лисичанске.