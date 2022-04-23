Минобороны России: спецслужбы Украины и Британии планируют провокацию в Лисичанске

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Украинские и британские спецслужбы готовят провокацию в Лисичанске, чтобы сообщить о «бесчинствах русских». Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

«В Лисичанске Луганской Народной Республики сотрудники СБУ совместно со спецслужбами Великобритании готовят очередной фейк», — заявил Мизинев.

По его словам, с этой целью в город заблаговременно прибыли представители украинских и западных СМИ, ранее осуществлявшие постановочные фото- и видеосъёмки в Буче. 

Ранее председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что Русская православная церковь продолжает фиксировать сообщения о подготовке провокаций в пасхальную ночь на Украине.

Он отметил, что верующие молятся, чтобы подобные инциденты не произошли.

Мизинцев также подчеркнул, что Киев в канун Пасхи готовит провокации для дискредитации канонической Украинской православной церкви.

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