МО России: Киев готовит провокации для дискредитации Украинской православной церкви

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Киев в канун Пасхи готовит провокации для дискредитации канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
МО России: Киев готовит провокации для дискредитации Украинской православной церкви
  • РИА Новости

Как уточнил Мизинцев, «по имеющейся достоверной информации, в канун Пасхи киевский режим готовит циничные провокации для дискредитации Украинской православной церкви Московского патриархата».

По его словам, епископами Украинской грекокатолической церкви получены рекомендации от офиса Владимира Зеленского: «в ночь с 23 на 24 апреля не проводить традиционные пасхальные празднования, заменив их онлайн-трансляцией богослужения в храмах».

При этом, как подчёркивается, в адрес канонической Украинской православной церкви такие уведомления умышленно не высылались с целью организации массового скопления верующих в её храмах.

Мизинцев добавил, что «преднамеренно создаётся ситуация, при которой любой специально спровоцированный СБУ инцидент в переполненных храмах будет максимально использован для усугубления раскольнической политики Киева и активизации новой волны русофобии на Украине и за рубежом».

Ранее председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что Русская православная церковь продолжает фиксировать сообщения о подготовке провокаций в пасхальную ночь на Украине.

Он отметил, что верующие молятся, чтобы подобные инциденты не произошли.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США в координации с партнёрами по НАТО перешли к финальной стадии проработки провокаций на Украине.

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