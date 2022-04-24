Кризисный координатор ООН по Украине призвал эвакуировать население Мариуполя

Кризисный координатор ООН по Украине Амин Авад призвал эвакуировать население Мариуполя. По его мнению, «завтра может быть слишком поздно».

«В Мариуполе на карту поставлены жизни десятков тысяч людей, в том числе женщин, детей и пожилых», — говорится в его заявлении.

Авад призвал сделать «паузу в боевых действиях».

Как ранее сообщили в Минобороны России, в Мариуполе обстановка нормализовалась, а жители города получили возможность свободно передвигаться по улицам.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в Мариуполе начали готовиться к восстановлению города и возвращению к мирной жизни.

В Минобороны отмечали, что украинские военные и боевики нацбатальонов должны поднять белые флаги на любом из направлений завода «Азовсталь», чтобы безопасно выйти с территории комбината.