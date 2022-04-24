Кризисный координатор ООН по Украине призвал эвакуировать население Мариуполя

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Кризисный координатор ООН по Украине Амин Авад призвал эвакуировать население Мариуполя. По его мнению, «завтра может быть слишком поздно».
Кризисный координатор ООН по Украине призвал эвакуировать население Мариуполя
  • Gettyimages.ru

«В Мариуполе на карту поставлены жизни десятков тысяч людей, в том числе женщин, детей и пожилых», — говорится в его заявлении.

Авад призвал сделать «паузу в боевых действиях».

Как ранее сообщили в Минобороны России, в Мариуполе обстановка нормализовалась, а жители города получили возможность свободно передвигаться по улицам.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в Мариуполе начали готовиться к восстановлению города и возвращению к мирной жизни.

В Минобороны отмечали, что украинские военные и боевики нацбатальонов должны поднять белые флаги на любом из направлений завода «Азовсталь», чтобы безопасно выйти с территории комбината.

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