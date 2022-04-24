СК России возбудил дело по факту обстрела мирных жителей в Мариуполе
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«По данным следствия, днём 23 апреля 2022 года украинские силовики произвели массированный прицельный миномётный обстрел из тяжёлого артиллерийского вооружения, имеющего высокие поражающие свойства, гражданских лиц, собравшихся возле торгового центра «Порт-Сити» на бульваре Шевченко в городе Мариуполе Донецкой Народной Республики для эвакуации из города», — сообщило ведомство.
Как ранее заявили в СК, следователи расследуют факт обстрела украинскими военными гуманитарного коридора в Мариуполе.
Жители Мариуполя рассказали корреспонденту RT Роману Косареву, что думают о происходящем в городе.
По их словам, в жилом районе, расположенном по соседству с металлургическим комбинатом «Азовсталь», стало спокойно.