СК России возбудил дело по факту обстрела мирных жителей в Мариуполе

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела мирных жителей в Мариуполе.
СК России возбудил дело по факту обстрела мирных жителей в Мариуполе
  • © Пресс-служба СК РФ

«По данным следствия, днём 23 апреля 2022 года украинские силовики произвели массированный прицельный миномётный обстрел из тяжёлого артиллерийского вооружения, имеющего высокие поражающие свойства, гражданских лиц, собравшихся возле торгового центра «Порт-Сити» на бульваре Шевченко в городе Мариуполе Донецкой Народной Республики для эвакуации из города», — сообщило ведомство.

Как ранее заявили в СК, следователи расследуют факт обстрела украинскими военными гуманитарного коридора в Мариуполе.

Жители Мариуполя рассказали корреспонденту RT Роману Косареву, что думают о происходящем в городе.

По их словам, в жилом районе, расположенном по соседству с металлургическим комбинатом «Азовсталь», стало спокойно.

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