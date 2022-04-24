В Госдуме ответили на заявление Зеленского об условиях отказа Украины от переговоров с Россией

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о решении украинской стороны выйти из переговоров с Россией в случае проведения референдумов в контролируемых российской армией регионах.

Данное заявление Белик назвал ультиматумом, отметив, что Зеленский «откровенно плюёт на интересы собственного народа в угоду исполнения команд из-за океана».

«Какие бы условия ни предложила наша страна, адекватного ответа Киева на них ждать не приходится: власти, настроенной до последнего жертвовать своими людьми, невыгодно быстрое прекращение конфликта», — подчеркнул собеседник RT.

Парламентарий добавил, что Зеленский дискредитировал себя в глазах украинцев, поэтому население, «не желающее поддерживать преступный киевский режим», может само делать выбор.

«Ни один украинский президент, который в грош не ставит потребности граждан своей страны, не способен помешать их волеизъявлению. Севастополь и Крым — яркий тому пример», — заключил он.

Ранее Зеленский заявил, что украинская сторона выйдет из переговоров с Россией в случае проведения референдумов в контролируемых российской армией регионах.

Ещё одним условием прекращения переговоров он назвал уничтожение украинских солдат в Мариуполе.

В Кремле заявили, что Россия передала Украине проект документа с чёткими формулировками и ждёт ответа.