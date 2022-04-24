В Госдуме ответили на заявление Зеленского об условиях отказа Украины от переговоров с Россией
- AP
Данное заявление Белик назвал ультиматумом, отметив, что Зеленский «откровенно плюёт на интересы собственного народа в угоду исполнения команд из-за океана».
«Какие бы условия ни предложила наша страна, адекватного ответа Киева на них ждать не приходится: власти, настроенной до последнего жертвовать своими людьми, невыгодно быстрое прекращение конфликта», — подчеркнул собеседник RT.
Парламентарий добавил, что Зеленский дискредитировал себя в глазах украинцев, поэтому население, «не желающее поддерживать преступный киевский режим», может само делать выбор.
«Ни один украинский президент, который в грош не ставит потребности граждан своей страны, не способен помешать их волеизъявлению. Севастополь и Крым — яркий тому пример», — заключил он.
Ранее Зеленский заявил, что украинская сторона выйдет из переговоров с Россией в случае проведения референдумов в контролируемых российской армией регионах.
Ещё одним условием прекращения переговоров он назвал уничтожение украинских солдат в Мариуполе.
В Кремле заявили, что Россия передала Украине проект документа с чёткими формулировками и ждёт ответа.