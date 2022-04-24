В ДНР заявили об обстреле Горловки украинскими военными
«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:45 — населённый пункт Майорск — населённый пункт Горловка (Никитовский район), выпущено десять мин калибром 120 мм», — говорится в Telegram-канале представительства.
Уточняется, что также Горловку обстреляли из населённого пункта Новгородское, украинские военные выпустили с данного направления пять снарядов калибром 122 мм.
Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что украинские националисты сорвали эвакуацию мирного населения из Мариуполя, открыв миномётный огонь по месту сбора граждан.
Жители Мариуполя рассказали корреспонденту RT Роману Косареву, что думают о происходящем в городе.