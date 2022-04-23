Мэр Мариуполя сообщил, что в четырёх церквях города пройдут пасхальные богослужения

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Пасхальные богослужения пройдут в четырёх церквях Мариуполя. Об этом сообщил мэр города Константин Иващенко.

«В четырёх церквях Мариуполя завтра будут проводить пасхальные богослужения. На левом и правом берегу города», — цитирует ТАСС Иващенко. 

Ранее председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что Русская православная церковь продолжает фиксировать сообщения о подготовке провокаций в пасхальную ночь на Украине.

Он отметил, что верующие молятся, чтобы подобные инциденты не произошли.

Начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев также подчеркнул, что Киев в канун Пасхи готовит провокации для дискредитации канонической Украинской православной церкви.

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