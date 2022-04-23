В Минобороны России заявили о подготовке Киевом провокации с химвеществами в порту Одессы

Украинские спецслужбы намерены устроить провокацию с использованием химических веществ в районе одесского порта Южный с целью обвинить российские войска якобы в обстрелах мирного населения. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

«В районе одесского порта Южный спецслужбами Украины планируется провокация с применением ядовитых химических веществ для обвинения российских войск в якобы нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры», — заявил он.

Мизинцев добавил, что украинская сторона может сымитировать ракетный удар ВС России по своему военному объекту, в результате которого будет взорван находящийся вблизи хладокомбинат порта.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что Госдеп США готов сфабриковать доказательства о применении российской стороной химического оружия.