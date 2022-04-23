СК России возбудил дело по факту обстрела ВСУ посёлка в ЛНР
- РИА Новости
«Военные следственные органы... возбудили в отношении военнослужащих войсковой части А1476 Вооружённых сил Украины уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещённых средств и методов ведения войны»)», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в результате обстрела из РСЗО «Град» были повреждены жилые дома, один человек получил ранения.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении руководства и сотрудников следственных изоляторов в Киеве, Полтаве и Кропивницком по фактам жестокого обращения с российскими военнопленными.