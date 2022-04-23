СК России возбудил дело по факту обстрела ВСУ посёлка в ЛНР

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинских военных по факту обстрела посёлка Фрунзе Луганской Народной Республики.
СК России возбудил дело по факту обстрела ВСУ посёлка в ЛНР
  • РИА Новости

«Военные следственные органы... возбудили в отношении военнослужащих войсковой части А1476 Вооружённых сил Украины уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещённых средств и методов ведения войны»)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в результате обстрела из РСЗО «Град» были повреждены жилые дома, один человек получил ранения.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении руководства и сотрудников следственных изоляторов в Киеве, Полтаве и Кропивницком по фактам жестокого обращения с российскими военнопленными.

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