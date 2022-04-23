В ДНР заявили об обстреле Горловки украинскими военными

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщило, что украинские военные обстреляли Горловку.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению: 16:30 — населённый пункт Шумы — населённый пункт Горловка (посёлок шахты Изотова), выпущено пять снарядов калибра 120 мм», — говорится в Telegram-канале представительства.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что украинские националисты сорвали эвакуацию мирного населения из Мариуполя, открыв миномётный огонь по месту сбора граждан.

Жители Мариуполя рассказали корреспонденту RT Роману Косареву, что думают о происходящем в городе.

По их словам, в жилом районе, расположенном по соседству с металлургическим комбинатом «Азовсталь», стало спокойно.