В Белоруссии работают над подключением к платёжной системе UnionPay

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В Белоруссии ведётся работа по подключению к китайской платёжной системе UnionPay, заявил глава Минфина республики Юрий Селивёрстов в эфире телеканала «Беларусь 1».
В Белоруссии работают над подключением к платёжной системе UnionPay
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«Ведётся работа по подключению к китайским системам, и она скоро завершится... Это только ускорит прохождение платежей, возврат выручки и, соответственно, налоговые поступления в бюджет», — цитирует его Интерфакс.

Министр отметил, что зачастую торговля с китайскими партнёрами ведётся в юанях.

«У них есть своя система, которая переводит юани. Если мы будем получать выручку в юанях за свой экспорт, мы сможем приобретать там, условно, какие-то товары электроники, используя эту валюту там же, у них, переводя деньги по их системе», — добавил Селивёрстов.

Белорусский президент Александр Лукашенко ранее распорядился о расчётах страны по внешнему долгу в национальной валюте.

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