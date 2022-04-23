В Белоруссии работают над подключением к платёжной системе UnionPay
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«Ведётся работа по подключению к китайским системам, и она скоро завершится... Это только ускорит прохождение платежей, возврат выручки и, соответственно, налоговые поступления в бюджет», — цитирует его Интерфакс.
Министр отметил, что зачастую торговля с китайскими партнёрами ведётся в юанях.
«У них есть своя система, которая переводит юани. Если мы будем получать выручку в юанях за свой экспорт, мы сможем приобретать там, условно, какие-то товары электроники, используя эту валюту там же, у них, переводя деньги по их системе», — добавил Селивёрстов.
Белорусский президент Александр Лукашенко ранее распорядился о расчётах страны по внешнему долгу в национальной валюте.