Верховный суд Южной Осетии отменил решение о дате президентских выборов

В ЦИК Южной Осетии сообщили об отмене Верховным судом решения провести президентские выборы 28 апреля.

«Верховный суд отменил дату выборов. Ждём решения суда. В ближайшее время будет назначена новая дата», — заявила секретарь ЦИК Кристина Авлохова в комментарии РИА Новости.

В заявлении избирателей отмечается, что дата выборов противоречит законодательству, так как это нарушает избирательные права граждан республики, проживающих за её пределами.

Ранее в ЦИК Южной Осетии заявили, что второй тур президентских выборов в Южной Осетии назначен на 28 апреля.

Во втором туре примут участие нынешний глава республики Анатолий Бибилов и лидер оппозиционной политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев.