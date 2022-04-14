В ЦИК Южной Осетии подтвердили проведение второго тура президентских выборов 28 апреля

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В ЦИК Южной Осетии заявили, что второй тур президентских выборов в Южной Осетии назначен на 28 апреля.
В ЦИК Южной Осетии подтвердили проведение второго тура президентских выборов 28 апреля
  • РИА Новости
  • © Зарина Кулаева

Об этом сообщает РИА Новости.

«Второй тур пройдёт 28 апреля», — сказал представитель ЦИК.

Во втором туре примут участие нынешний глава республики Анатолий Бибилов и лидер оппозиционной политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев.

Ранее ЦИК Южной Осетии сообщал, что во второй тур выборов вышли действующий глава государства Анатолий Бибилов и Алан Гаглоев.

Позднее в пресс-службе главы республики заявили, что второй тур голосования состоится 28 апреля.

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