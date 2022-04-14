В ЦИК Южной Осетии подтвердили проведение второго тура президентских выборов 28 апреля
- РИА Новости
- © Зарина Кулаева
Об этом сообщает РИА Новости.
«Второй тур пройдёт 28 апреля», — сказал представитель ЦИК.
Во втором туре примут участие нынешний глава республики Анатолий Бибилов и лидер оппозиционной политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев.
Ранее ЦИК Южной Осетии сообщал, что во второй тур выборов вышли действующий глава государства Анатолий Бибилов и Алан Гаглоев.
Позднее в пресс-службе главы республики заявили, что второй тур голосования состоится 28 апреля.