В ЦИК Южной Осетии подтвердили проведение второго тура президентских выборов 28 апреля

В ЦИК Южной Осетии заявили, что второй тур президентских выборов в Южной Осетии назначен на 28 апреля.

РИА Новости

© Зарина Кулаева

Об этом сообщает РИА Новости. «Второй тур пройдёт 28 апреля», — сказал представитель ЦИК. Во втором туре примут участие нынешний глава республики Анатолий Бибилов и лидер оппозиционной политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Ранее ЦИК Южной Осетии сообщал, что во второй тур выборов вышли действующий глава государства Анатолий Бибилов и Алан Гаглоев. Позднее в пресс-службе главы республики заявили, что второй тур голосования состоится 28 апреля.