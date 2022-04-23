В ДНР сообщили об уничтожении 56 украинских националистов за сутки

Военнослужащие Донецкой Народной Республики за минувшие сутки уничтожили 56 украинских националистов, следует из заявления Народной милиции ДНР.

«За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 56 украинских националистов, один танк, две БМП и два бронетранспортёра. Захвачены одна БМП, одна 122-мм РСЗО БМ-21 «Град» и одно грузовое транспортное средство», — сообщили в ведомстве.

Ранее военкор RT Андрей Филатов рассказал, как бойцы морской пехоты вычислили местоположение боевиков украинского нацбатальона «Азов» с помощью коптера.

Видео было снято незадолго до полной блокировки «Азова» на комбинате «Азовсталь».