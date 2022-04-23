В ДНР сообщили об уничтожении 56 украинских националистов за сутки
- РИА Новости
«За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 56 украинских националистов, один танк, две БМП и два бронетранспортёра. Захвачены одна БМП, одна 122-мм РСЗО БМ-21 «Град» и одно грузовое транспортное средство», — сообщили в ведомстве.
Ранее военкор RT Андрей Филатов рассказал, как бойцы морской пехоты вычислили местоположение боевиков украинского нацбатальона «Азов» с помощью коптера.
Видео было снято незадолго до полной блокировки «Азова» на комбинате «Азовсталь».