Военкор RT рассказал, как морпехи вычислили местоположение азовцев с помощью коптера
Военкор рассказал, что морпехи намеренно запустили коптер вблизи огневых позиций «Азова», чтобы спровоцировать националистов открыть по нему огонь.
«Птичка словила два пулевых, но вернулась, выполнила свою задачу», — заявил Филатов.
По его словам, таким образом российские силы не подставились под огонь.
18 апреля Филатов показал кадры Мариуполя с коптера в момент наступления морской пехоты России и сил ДНР на комбинат «Азовсталь».