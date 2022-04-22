Военкор RT рассказал, как морпехи вычислили местоположение азовцев с помощью коптера

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Военкор RT Андрей Филатов рассказал, как бойцы морской пехоты вычислили местоположение боевиков украинского нацбатальона «Азов» с помощью коптера. Видео было снято незадолго до полной блокировки «Азова» на комбинате «Азовсталь».

Военкор рассказал, что морпехи намеренно запустили коптер вблизи огневых позиций «Азова», чтобы спровоцировать националистов открыть по нему огонь.

«Птичка словила два пулевых, но вернулась, выполнила свою задачу», — заявил Филатов.

По его словам, таким образом российские силы не подставились под огонь.

18 апреля Филатов показал кадры Мариуполя с коптера в момент наступления морской пехоты России и сил ДНР на комбинат «Азовсталь».

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