Российские подразделения уничтожили три украинских Ми-8 в районе Чугуева
- AP
«В результате ударов уничтожено: три украинских вертолёта Ми-8 на площадке в районе населённого пункта Чугуев», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, российские подразделения ликвидировали три установки ЗРК «Оса-АКМ» на окраине населённого пункта Барвенково, 16 складов вооружения и военной техники, а также 33 пункта управления украинских подразделений.
Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков также заявил, что в районе населённого пункта Червонное российскими войсками было уничтожено три украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения.
По его словам, в результате ударов потери ВСУ составили до двух рот личного состава, 25 единиц бронетехники и автомобилей.