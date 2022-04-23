Российские подразделения уничтожили три украинских Ми-8 в районе Чугуева

В Минобороны России сообщили об уничтожении трёх украинских вертолётов Ми-8 под Чугуевом, всего за сутки ракетные войска и артиллерия выполнили 1098 огневых задач.

«В результате ударов уничтожено: три украинских вертолёта Ми-8 на площадке в районе населённого пункта Чугуев», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, российские подразделения ликвидировали три установки ЗРК «Оса-АКМ» на окраине населённого пункта Барвенково, 16 складов вооружения и военной техники, а также 33 пункта управления украинских подразделений.

Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков также заявил, что в районе населённого пункта Червонное российскими войсками было уничтожено три украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения.

По его словам, в результате ударов потери ВСУ составили до двух рот личного состава, 25 единиц бронетехники и автомобилей.