В ДНР заявили об обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ

Украинские военные обстреляли Кировский район города Донецка, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Отмечается, что было выпущено четыре снаряда калибром 122 мм.

Ранее в ДНР заявили об обстрелах шести населённых пунктов со стороны ВСУ.