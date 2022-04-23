В ДНР заявили об обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ
Украинские военные обстреляли Кировский район города Донецка, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Отмечается, что было выпущено четыре снаряда калибром 122 мм.
Ранее в ДНР заявили об обстрелах шести населённых пунктов со стороны ВСУ.
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