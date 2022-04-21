В ДНР заявили об обстрелах шести населённых пунктов со стороны ВСУ

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С начала суток украинские военные выпустили более 100 снарядов и мин по шести населённым пунктам ДНР, заявили в Народной милиции республики.
В ДНР заявили об обстрелах шести населённых пунктов со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«Под обстрелы попали районы шести населённых пунктов республики», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Отмечается, что выпущено более 100 снарядов и мин из РСЗО БМ-21, 152- и 122-мм ствольной артиллерии, 120- и 82-мм миномётов.

Также сообщается, что ранения получили трое мирных жителей.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Мариуполя под контроль ВС России, ЛНР и ДНР.

Путин назвал успешной боевую работу по освобождению Мариуполя.

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