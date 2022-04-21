В ДНР заявили об обстрелах шести населённых пунктов со стороны ВСУ
- РИА Новости
«Под обстрелы попали районы шести населённых пунктов республики», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Отмечается, что выпущено более 100 снарядов и мин из РСЗО БМ-21, 152- и 122-мм ствольной артиллерии, 120- и 82-мм миномётов.
Также сообщается, что ранения получили трое мирных жителей.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Мариуполя под контроль ВС России, ЛНР и ДНР.
Путин назвал успешной боевую работу по освобождению Мариуполя.