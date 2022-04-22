Исполняющим обязанности главы МИД Киргизии назначили Жээнбека Кулубаева

Исполняющим обязанности министра иностранных дел Киргизии назначили Жээнбека Кулубаева. Об этом информирует пресс-служба киргизского президента.

Gettyimages.ru

© Anadolu Agency

«Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Кулубаев назначен исполняющим обязанности министра иностранных дел Киргизской Республики, освободив от ранее занимаемой должности», — цитирует сообщение ТАСС. Кулубаев ранее занимал должность завотделом внешней политики администрации президента Киргизии. Ранее Жапаров принял отставку Руслана Казакбаева с поста главы МИД.