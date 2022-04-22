Исполняющим обязанности главы МИД Киргизии назначили Жээнбека Кулубаева

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Исполняющим обязанности министра иностранных дел Киргизии назначили Жээнбека Кулубаева. Об этом информирует пресс-служба киргизского президента.
Исполняющим обязанности главы МИД Киргизии назначили Жээнбека Кулубаева
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Кулубаев назначен исполняющим обязанности министра иностранных дел Киргизской Республики, освободив от ранее занимаемой должности», — цитирует сообщение ТАСС.

Кулубаев ранее занимал должность завотделом внешней политики администрации президента Киргизии.

Ранее Жапаров принял отставку Руслана Казакбаева с поста главы МИД.

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