Глава МИД Киргизии Казакбаев отправлен в отставку

Президент Киргизии Садыр Жапаров принял отставку Руслана Казакбаева с должности министра иностранных дел республики.

«Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 70 Конституции Киргизской Республики Казакбаев Руслан Айтбаевич освобождён от занимаемой должности министра иностранных дел Киргизской Республики», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Причины отставки не уточняются.

В начале апреля стало известно, что министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани уходит в отставку, он займёт пост посла в Соединённых Штатах.