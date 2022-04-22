Глава МИД Киргизии Казакбаев отправлен в отставку
- РИА Новости
- © Пресс-служба МИД РФ
«Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 70 Конституции Киргизской Республики Казакбаев Руслан Айтбаевич освобождён от занимаемой должности министра иностранных дел Киргизской Республики», — говорится в сообщении пресс-службы президента.
Причины отставки не уточняются.
В начале апреля стало известно, что министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани уходит в отставку, он займёт пост посла в Соединённых Штатах.