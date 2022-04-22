Глава МИД Киргизии Казакбаев отправлен в отставку

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Президент Киргизии Садыр Жапаров принял отставку Руслана Казакбаева с должности министра иностранных дел республики.
Глава МИД Киргизии Казакбаев отправлен в отставку
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МИД РФ

«Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 70 Конституции Киргизской Республики Казакбаев Руслан Айтбаевич освобождён от занимаемой должности министра иностранных дел Киргизской Республики», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Причины отставки не уточняются.

В начале апреля стало известно, что министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани уходит в отставку, он займёт пост посла в Соединённых Штатах.

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