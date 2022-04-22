МИД: Россия неоднократно говорила, как люди могут покинуть «Азовсталь» в Мариуполе

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ложью утверждения Киева, что Россия не даёт возможности гражданским лицам покидать территорию «Азовстали» в Мариуполе. По её словам, Москва неоднократно говорила, какими путями люди могут покинуть «Азовсталь».
МИД: Россия неоднократно говорила, как люди могут покинуть «Азовсталь» в Мариуполе
  • globallookpress.com
  • © Victor/XinHua

Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия 24».

По её словам, заявления киевского режима — «это ложь, это неправда».

«Российская сторона устами Министерства обороны, Вооружённых сил Российской Федерации неоднократно говорила о том, какими путями люди, которые хотят уйти с территории «Азовстали», могут это сделать», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что киевский режим не позволяет военным, боевикам нацбатальонов и иностранным наёмникам на «Азовстали» сложить оружие.

Путин сообщил, что всем сложившим оружие украинским военным, боевикам нацбатальонов и иностранным наёмникам гарантируются жизнь, достойное обращение в соответствии с международным правом, а также оказание квалифицированной медпомощи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить