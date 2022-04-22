МИД: Россия неоднократно говорила, как люди могут покинуть «Азовсталь» в Мариуполе
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Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия 24».
По её словам, заявления киевского режима — «это ложь, это неправда».
«Российская сторона устами Министерства обороны, Вооружённых сил Российской Федерации неоднократно говорила о том, какими путями люди, которые хотят уйти с территории «Азовстали», могут это сделать», — приводит её слова РИА Новости.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что киевский режим не позволяет военным, боевикам нацбатальонов и иностранным наёмникам на «Азовстали» сложить оружие.
Путин сообщил, что всем сложившим оружие украинским военным, боевикам нацбатальонов и иностранным наёмникам гарантируются жизнь, достойное обращение в соответствии с международным правом, а также оказание квалифицированной медпомощи.