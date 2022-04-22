МИД: Россия неоднократно говорила, как люди могут покинуть «Азовсталь» в Мариуполе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ложью утверждения Киева, что Россия не даёт возможности гражданским лицам покидать территорию «Азовстали» в Мариуполе. По её словам, Москва неоднократно говорила, какими путями люди могут покинуть «Азовсталь».

Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия 24».

По её словам, заявления киевского режима — «это ложь, это неправда».

«Российская сторона устами Министерства обороны, Вооружённых сил Российской Федерации неоднократно говорила о том, какими путями люди, которые хотят уйти с территории «Азовстали», могут это сделать», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что киевский режим не позволяет военным, боевикам нацбатальонов и иностранным наёмникам на «Азовстали» сложить оружие.

Путин сообщил, что всем сложившим оружие украинским военным, боевикам нацбатальонов и иностранным наёмникам гарантируются жизнь, достойное обращение в соответствии с международным правом, а также оказание квалифицированной медпомощи.