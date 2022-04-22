Путин заявил Мишелю, что Киев не позволяет боевикам на «Азовстали» сложить оружие

Российский президент Владимир Путин заявил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что киевский режим не позволяет военным, боевикам нацбатальонов и иностранным наёмникам на «Азовстали» сложить оружие.

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что после освобождения Мариуполя по соображениям гуманности был отдан приказ отменить штурм промышленной зоны завода «Азовсталь».

Российский лидер подчеркнул, что всем военным Вооружённых сил Украины, боевикам нацбатальонов и наёмникам гарантируются жизнь, достойное обращение в соответствии с международным правом, а также оказание квалифицированной медпомощи.

«Но киевский режим не позволяет воспользоваться этой возможностью», — отмечается в сообщении.

Также Путин в ходе переговоров с Мишелем заявил о непоследовательной позиции украинской стороны на переговорах с Россией.