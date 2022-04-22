Американский журналист Лазар высказался о присуждении Зеленскому немецкой медиапремии

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Американский журналист Дэниел Лазар в беседе с RT высказался о присуждении украинскому президенту Владимиру Зеленскому немецкой медиапремии.
Американский журналист Лазар высказался о присуждении Зеленскому немецкой медиапремии
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Эта премия — часть всеобщей масштабной кампании, цель которой заключается в том, чтобы скрыть истинное положение вещей на Украине», — заявил Лазар.

По его мнению, Запад пытается создать Украине образ свободной демократической страны, хотя это не так.

«США и НАТО пытаются представить украинские власти демократическим правительством и скрыть тот факт, что нацистские элементы играют очень важную роль в украинском правительстве и вооружённых силах, оказывая на них огромное влияние», — отметил журналист.

Ранее стало известно, что Зеленский получит Премию СМИ за свободу, учреждённую в Германии. 

В марте европейские политики предложили номинировать Зеленского на Нобелевскую премию мира.

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