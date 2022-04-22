Лавров заявил, что российско-украинские переговоры продвигаются медленно

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Российско-украинские переговоры продвигаются медленно. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.
Лавров заявил, что российско-украинские переговоры продвигаются медленно
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Сегодня на переговорах рассмотрели ситуацию н Украине и вокруг неё. Мы подробно проинформировали коллег о ходе специальной военной операции... поделились оценками хода, а вернее, медленного продвижения российско-украинских переговоров», — сказал Лавров.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о непоследовательной позиции украинской стороны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Украина должна начать поиск реалистичных вариантов договорённостей с российской стороной на переговорах с Россией.

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