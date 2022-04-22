Лавров заявил, что российско-украинские переговоры продвигаются медленно
- Gettyimages.ru
- © Anadolu Agency
«Сегодня на переговорах рассмотрели ситуацию н Украине и вокруг неё. Мы подробно проинформировали коллег о ходе специальной военной операции... поделились оценками хода, а вернее, медленного продвижения российско-украинских переговоров», — сказал Лавров.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о непоследовательной позиции украинской стороны.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Украина должна начать поиск реалистичных вариантов договорённостей с российской стороной на переговорах с Россией.