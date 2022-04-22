Аugsburger Allgemeine: Германия выделит Украине ещё около €37 млн

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Германия выделит ещё около €37 млн на восстановление Украины. Средства будут направлены на строительство жилья и восстановление электросети.

Об этом сообщает газета Аugsburger Allgemeine со ссылкой на информацию Министерства экономического развития и сотрудничества ФРГ.

«Украина срочно нуждается в жилье для миллионов внутренне перемещённых лиц, ей необходима неповреждённая электросеть», — говорится в сообщении.

Как уточняется, из этих средств €22,5 млн пойдёт на восстановление электросети, а €12,4 млн — на строительство жилья.

Ранее сообщалось, что американский Минфин планирует направить Киеву $500 млн в качестве экономической помощи.

Кроме того, власти Украины попросили Международный валютный фонд выделять $5 млрд в месяц на «функционирование национальной экономики».

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