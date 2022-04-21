AFP: США планируют направить Киеву $500 млн в виде экономической помощи

Американский Минфин планирует направить Киеву $500 млн в качестве экономической помощи, сообщило AFP со ссылкой на финансовое ведомство США.

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О выделении денег должна объявить министр финансов США Джанет Йеллен, отмечает агентство. Ранее стало известно, что власти Украины попросили Международный валютный фонд выделять $5 млрд в месяц на «функционирование национальной экономики».