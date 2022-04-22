Российские военные получили полные данные сотрудников СБУ по Херсонской области

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Российские силовики получили полные сведения о кадровом составе управления Службы безопасности Украины по Херсонской области, в том числе о спецназовцах, используемых Киевом для совершения диверсий.

«Особо следует отметить то, что под полное раскрытие попали секретные данные на сотрудников спецподразделения отдела центра специальных операций «Альфа» УСБУ в Херсонской области, которые используются... для диверсий на неподконтрольных Киеву территориях», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, эти установочные данные были получены в ходе выявления оставшихся на территории Херсонской области диверсионно-разведывательных групп.

Ранее российские силовики в селе Казачьи Лагеря Херсонской области в ходе рейда по выявлению украинских диверсантов обнаружили схрон с оружием, включая гранатомёты, пулемёты и автоматы Калашникова.

Кроме того, сообщалось, что сотрудники Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики предотвратили диверсию украинской стороны, запланированную с целью дискредитации Вооружённых сил России, в населённом пункте Цуповка Харьковской области.

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