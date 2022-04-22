Российские военные получили полные данные сотрудников СБУ по Херсонской области
«Особо следует отметить то, что под полное раскрытие попали секретные данные на сотрудников спецподразделения отдела центра специальных операций «Альфа» УСБУ в Херсонской области, которые используются... для диверсий на неподконтрольных Киеву территориях», — приводит РИА Новости сообщение.
Как уточняется, эти установочные данные были получены в ходе выявления оставшихся на территории Херсонской области диверсионно-разведывательных групп.
Ранее российские силовики в селе Казачьи Лагеря Херсонской области в ходе рейда по выявлению украинских диверсантов обнаружили схрон с оружием, включая гранатомёты, пулемёты и автоматы Калашникова.
Кроме того, сообщалось, что сотрудники Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики предотвратили диверсию украинской стороны, запланированную с целью дискредитации Вооружённых сил России, в населённом пункте Цуповка Харьковской области.