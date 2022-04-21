Российские военные обнаружили крупный схрон оружия в Херсонской области

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Российские силовики в селе Казачьи Лагеря Херсонской области в ходе рейда по выявлению украинских диверсантов обнаружили схрон с оружием, включая гранатомёты, пулемёты и автоматы Калашникова.

Об этом информирует РИА Новости.

Как уточняется, в одном из покинутых домов был найден целый арсенал оружия: автоматы АК-74М, АКС и АКСМ, пулемёты ПКМ или их украинский аналог КМ-7,62, гранатомёты РПГ-7 и РПГ-18, коробы для гранатомётных лент от АГС, патроны крупного калибра, пистолет ТТ, американский пистолет-пулемёт MAC-10 и другие образцы стрелкового вооружения.

Ранее сотрудники спецназа Росгвардии обнаружили в лесополосе в Харьковской области место хранения более 400 кг тротила

Кроме того, сообщалось, что сотрудники Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики предотвратили диверсию украинской стороны, запланированную с целью дискредитации Вооружённых сил России, в населённом пункте Цуповка Харьковской области.

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