Сотрудники Росгвардии обнаружили в Харьковской области более 400 кг тротила

Сотрудники спецназа Росгвардии обнаружили в лесополосе в Харьковской области место хранения более 400 кг тротила. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«В Харьковской области, в лесополосе, расположенной рядом с мостом через реку, спецназовцы Росгвардии обнаружили в схроне 17 ящиков зелёного цвета. В каждом из них находилось по 25 кг тротила», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали корректировщика артиллерийского огня украинских националистов, который планировал скрыться среди мирных жителей, а также захватили крупный схрон боеприпасов.

В ФСБ рассказали о задержании в Крыму сторонника украинских неонацистов, хранившего у себя дома самодельное взрывное устройство.