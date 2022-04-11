Сотрудники Росгвардии обнаружили в Харьковской области более 400 кг тротила

Короткая ссылка
Сотрудники спецназа Росгвардии обнаружили в лесополосе в Харьковской области место хранения более 400 кг тротила. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники Росгвардии обнаружили в Харьковской области более 400 кг тротила
  • РИА Новости

«В Харьковской области, в лесополосе, расположенной рядом с мостом через реку, спецназовцы Росгвардии обнаружили в схроне 17 ящиков зелёного цвета. В каждом из них находилось по 25 кг тротила», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали корректировщика артиллерийского огня украинских националистов, который планировал скрыться среди мирных жителей, а также захватили крупный схрон боеприпасов.

В ФСБ рассказали о задержании в Крыму сторонника украинских неонацистов, хранившего у себя дома самодельное взрывное устройство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить