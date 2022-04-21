Минобороны заявило о соблюдении Россией режима тишины на заявленных Украиной гумкоридорах

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Российская армия и силы ДНР и ЛНР соблюдают режим тишины на всех гуманитарных коридорах, в том числе заявленных Украиной, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Минобороны заявило о соблюдении Россией режима тишины на заявленных Украиной гумкоридорах
  • РИА Новости

«Вооружённые силы России, а также формирования Донецкой и Луганской народных республик неукоснительно соблюдают режим тишины на всех, в том числе заявленных украинской стороной маршрутах», — сказал Мизинцев на брифинге.

По его словам, российская сторона каждый день с 10:00 открывает гуманитарные коридоры на Харьковском, Луганском, Донецком и Крымском направлениях в сторону России.

19 апреля Мизинцев заявил, что украинские военнослужащие, националисты и мирные жители не воспользовались гуманитарным коридором и не покинули территорию завода «Азовсталь».

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