Минобороны заявило о соблюдении Россией режима тишины на заявленных Украиной гумкоридорах

Российская армия и силы ДНР и ЛНР соблюдают режим тишины на всех гуманитарных коридорах, в том числе заявленных Украиной, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Вооружённые силы России, а также формирования Донецкой и Луганской народных республик неукоснительно соблюдают режим тишины на всех, в том числе заявленных украинской стороной маршрутах», — сказал Мизинцев на брифинге.

По его словам, российская сторона каждый день с 10:00 открывает гуманитарные коридоры на Харьковском, Луганском, Донецком и Крымском направлениях в сторону России.

19 апреля Мизинцев заявил, что украинские военнослужащие, националисты и мирные жители не воспользовались гуманитарным коридором и не покинули территорию завода «Азовсталь».