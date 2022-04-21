Минобороны заявило о соблюдении Россией режима тишины на заявленных Украиной гумкоридорах
- РИА Новости
«Вооружённые силы России, а также формирования Донецкой и Луганской народных республик неукоснительно соблюдают режим тишины на всех, в том числе заявленных украинской стороной маршрутах», — сказал Мизинцев на брифинге.
По его словам, российская сторона каждый день с 10:00 открывает гуманитарные коридоры на Харьковском, Луганском, Донецком и Крымском направлениях в сторону России.
19 апреля Мизинцев заявил, что украинские военнослужащие, националисты и мирные жители не воспользовались гуманитарным коридором и не покинули территорию завода «Азовсталь».