В МО России сообщили, что никто не воспользовался гумкоридором для выхода с «Азовстали»
- РИА Новости
«По состоянию на 22:00 мск 19 апреля указанным коридором никто не воспользовался», — заявил Мизинцев.
Ранее военный корреспондент RT Мурад Газдиев рассказал, что на заводе «Азовсталь» в Мариуполе проходят интенсивные бои.
Минобороны России сообщило об открытии в 14:00 мск гуманитарного коридора для выхода с «Азовстали» в Мариуполе военных и боевиков, которые добровольно сложат оружие.
По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, специальные группы частично приступили к штурму «Азовстали» в Мариуполе.