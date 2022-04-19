В МО России сообщили, что никто не воспользовался гумкоридором для выхода с «Азовстали»

Украинские военнослужащие, националисты и мирные жители не воспользовались гуманитарным коридором и не покинули территорию завода «Азовсталь». Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«По состоянию на 22:00 мск 19 апреля указанным коридором никто не воспользовался», — заявил Мизинцев.

Ранее военный корреспондент RT Мурад Газдиев рассказал, что на заводе «Азовсталь» в Мариуполе проходят интенсивные бои.

Минобороны России сообщило об открытии в 14:00 мск гуманитарного коридора для выхода с «Азовстали» в Мариуполе военных и боевиков, которые добровольно сложат оружие.

По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, специальные группы частично приступили к штурму «Азовстали» в Мариуполе.