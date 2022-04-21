В России создали программу помощи пострадавшим от преступлений на Украине
- РИА Новости
Отмечается, что программа создана по инициативе партии «Справедливая Россия — За правду», движений «За правду» и «Оплот».
«Программа реализуется в сотрудничестве с правоохранительными органами», — заявил Кузнецов.
Он добавил, что программа предусматривает меры поддержки: эвакуацию на безопасную территорию, временное размещение в России и оформление
официального статуса, а также координацию с правоохранителями.
Ранее Прилепин рассказал о том, что доставка гуманитарной помощи является непростым делом, требующим решения большого количества технических и бюрократических вопросов.